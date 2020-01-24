Белорусскую сельхозтехнику представили на выставке в Венгрии

24 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусская техника представлена на международной выставке "Агромашэкспо-2020" в Венгрии, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Будапеште.

Во время работы экспозиции прошла встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Венгрии Александра Пономарева с министром сельского хозяйства Венгрии Иштваном Надем. Они обменялись мнениями о взаимодействии в сфере сельского хозяйства и обсудили подготовку меморандума о сотрудничестве между соответствующими министерствами двух стран. Речь шла также о планах совместной работы на 2020 год.

Иштван Надь положительно оценил белорусскую экспозицию, ознакомившись с новыми моделями тракторов BELARUS. ООО "Беларус Трактор", которое вместе с местными дилерами не первое десятилетие продвигает белорусские трактора на венгерском рынке, удостоилось почетной грамоты Министерства сельского хозяйства.

На белорусском стенде в Будапеште продемонстрирована широкая линейка тракторов и навесного оборудования Минского тракторного завода, Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов, Сморгонского агрегатного завода, ОАО "Бобруйскагромаш".-0-

Фото посольства Беларуси в Венгрии