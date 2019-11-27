Белорусы изучили опыт украинских атомщиков в организации надзора за безопасной работой АЭС

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Новости
15:36
Конгресс "Мама Pro" пройдет 30 ноября в Минске
Регионы
15:28
Следы телефонного мошенничества с банковскими картами ведут в Россию и Украину - МВД
Происшествия
15:21
В Белинвестбанке доступны международные переводы на счет по системе Western Union
Экономика
15:21
Начался визит Лукашенко в Кыргызстан, где пройдет саммит ОДКБ
Президент
15:16
Менеджер фирмы вымогал у пенсионера деньги
Происшествия
15:14
Пассажирский автобус с заниженной вдвое стоимостью пытались ввезти в Беларусь
Происшествия
15:09
Беларусь заинтересована в развитии международного сотрудничества по уничтожению противопехотных мин
Общество
15:07
Девушка из Аргентины спасла котенка, а позже выяснила, кто он на самом деле
Калейдоскоп
15:03
"Гомсельмаш" подписал договоры на поставку в Россию более 60 комбайнов
Экономика
15:03
Утвержден новый состав Еврокомиссии
В мире
15:00
В Ляховичском районе поймали 14-килограммовую щуку
Регионы
14:38
Житель Лиды украл на вокзале в Гродно $650 и поехал домой: его задержали прямо в поезде
Происшествия
14:38
Десять белорусских каратистов выступят на этапе Премьер-лиги в Испании
Спорт
14:38
Фотовыставка авторских новогодних открыток пройдет в Могилеве
Афиша
14:34
В Гомельской области с начала года за заражение ВИЧ возбудили 27 уголовных дел
Происшествия
14:30
Веб-бокс и умные очки - в Гомеле презентовали новые технологии для комфортной жизни незрячих людей
Технологии
14:29
В Брестской области снижается количество пожаров
Регионы
14:28
Рейды по контролю за соблюдением правил рыболовства будут проходить без предупреждения
Общество
14:24
Финансовая защита нуждается в совершенствовании - МВД
Общество
14:20
Экономический совет СНГ рассмотрит проект стратегии развития Содружества до 2030 года
Экономика
14:09
Необходимо больше уделять внимания условиям труда и качеству жизни молодых рабочих - мнение
Регионы
14:08
Согдийская и Могилевская области готовы наращивать товарооборот
Регионы
14:05
Заболеваемость ВИЧ в Гомельской области снизилась более чем на 20%
Регионы
14:02
По следам совещания у Президента: как в Беларуси изменится борьба с наркотиками и возможно ли помилование для осужденных
Общество
13:51
Житель Гродно брал предоплату за сдачу чужой квартиры и исчезал
Происшествия
13:49
Польские деревообработчики готовы инвестировать в пеллетные производства на территории Беларуси
Экономика
13:46
Лукашенко направил соболезнование Президенту Албании в связи с жертвами землетрясения
Президент
13:43
Новый национальный план по обеспечению гендерного равенства разрабатывается в Беларуси
Общество
13:25
В Гомеле на зебре легковушка сбила 7-летнюю девочку и ее мать
Происшествия
13:18
Белорусы изучили опыт украинских атомщиков в организации надзора за безопасной работой АЭС
Экономика
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27 ноября 2019, 13:18
Белорусы изучили опыт украинских атомщиков в организации надзора за безопасной работой АЭС
https://atom.belta.by/ru/news_ru/view/belorusy-izuchili-opyt-ukrainskix-atomschikov-v-organizatsii-nadzora-za-bezopasnoj-rabotoj-aes-10476/
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В Белинвестбанке доступны международные переводы на счет по системе Western Union
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Экономический совет СНГ рассмотрит проект стратегии развития Содружества до 2030 года
Польские деревообработчики готовы инвестировать в пеллетные производства на территории Беларуси
Белорусский рубль на торгах 27 ноября снова ослаб к трем основным валютам
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Проект бюджета на 2020 год принят во втором чтении
Шубель: потенциал сотрудничества ЕС и Беларуси должен быть задействован более широко
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Беларусь рассчитывает на снижение ставки по новым евробондам в 2020 году
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Покупатели "Евроопт" смогут оплачивать покупки с помощью мобильного телефона
Совмин утвердил требования к пожарной безопасности для авиации
Мокрый снег и гололедица ожидаются в Беларуси 28 ноября
Следы телефонного мошенничества с банковскими картами ведут в Россию и Украину - МВД
"Черная пятница" больших возможностей – в самом большом ТРЦ страны Dana Mall
Новый национальный план по обеспечению гендерного равенства разрабатывается в Беларуси
Минэнерго: достигнуто взаимопонимание с РФ по дорожной карте по электроэнергии
Необходимо больше уделять внимания условиям труда и качеству жизни молодых рабочих - мнение
Мингорисполком и облисполкомы проведут 30 ноября прямые телефонные линии
Рейды по контролю за соблюдением правил рыболовства будут проходить без предупреждения
МАЗ и Банк БелВЭБ запускают краудфандинговый проект путем проведения ICO на онлайн-платформе FINSTORE.by
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