Белорусы начали активнее использовать облигации как альтернативу вкладам

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы все чаще предпочитают использовать облигации как альтернативу вкладам, сообщил старший аналитик компании "Альпари Евразия" Вадим Иосуб во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

Он отметил, что традиционно основным массовым финансовым инструментом, используемым белорусами, были и остаются банковские депозиты. Тем не менее в последнее время активно развивается рынок облигаций, как государственных, так банковских и корпоративных. "Со временем, вероятно, он будет забирать все большую долю у банковских вкладов", - полагает аналитик.

Говоря о других финансовых инструментах для частных инвесторов, Вадим Иосуб отметил, что драгоценные металлы, прежде всего золото, в физическом виде или в виде металлических счетов в Беларуси большого распространения не получили. Инвестиционные вложения в недвижимость ограничены высоким входным порогом по сумме инвестиций и низкой ликвидностью. В силу разных причин не получил достаточного развития рынок акций.

По мнению эксперта, чтобы белорусы активнее использовали альтернативные вкладам финансовые инструменты, необходимо повышать финансовую грамотность. Свой вклад в повышение финансовой грамотности населения вносит и компания "Альпари Евразия", которая активно внедряет собственные программы обучения, а также участвует в образовательных инициативах ведущих вузов страны. В 2018 году компанией проведено свыше 800 собственных курсов и онлайн-семинаров, слушателями которых стали более 10 тыс. человек.

Международный финансовый бренд "Альпари", основанный в 1998 году, является крупнейшим форекс-брокером в Беларуси и СНГ и одним из лидеров рынка Форекс в мире. Предлагает широкий спектр инструментов и сервисов для интернет-трейдинга. В настоящее время компании бренда обслуживают более 2 млн клиентов из 150 стран. В 2018 году торговый оборот "Альпари" превысил $1,67 трлн. 23 июня 2016 года компания "Альпари Евразия" включена в реестр форекс-компаний Национального банка Республики Беларусь, она является активным членом отраслевой ассоциации АРФИН.-0-

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