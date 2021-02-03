3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы стали чаще обращаться в Нацбанк по поводу кредитов и вкладов. Итоги работы с обращениями граждан и клиентами контакт-центра Национального банка за 2020 год размещены на сайте Нацбанка, сообщает БЕЛТА.

В 2020 году в Нацбанк поступило 2695 обращений граждан (в 2019 году - 2198), доля обращений в электронном виде растет. Чаще стали обращаться по поводу кредитования - 514 раз в 2019 году и 634 в 2020-м. Число жалоб о необоснованном отказе в кредите снизилось с 81 в 2019 году до 60 в 2020-м.

Также больше стали обращаться по вопросам банковских вкладов (депозитов) - 76 раз в 2019 году и 107 в 2020-м.

Из общего количества обращений, поступивших в Национальный банк, 378 (14%) составляют жалобы, 2283 (84,7%) - заявления, 34 (1,3%) - предложения.

Наибольшее количество обращений граждан в 2020 году поступило из Минска и Минской области - 1133 (42% от общего количества) и 394 (14,6%) соответственно.

В контакт-центре Нацбанка в 2020 году оказали справочно-консультативную помощь по 18 761 обращению. 62% обращений было от физлиц, чаще всего они спрашивали про валютные операции (3404 обращения), на втором месте вопросы, связанные с денежными знаками и монетами, драгоценными камнями и металлами (2950 обращений), на третьем - кредитные отчеты (2397 обращений).

Юридические лица наиболее часто обращались за сведениями о Национальном банке (почтовый адрес, сведения об ответственных исполнителях документов) - 3350 обращений. На втором месте обращения за разъяснениями касательно валютных операций (2270 обращений), на третьем - разъяснения нормативных правовых актов Национального банка (820).-0-