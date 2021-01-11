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Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы в 2020 году купили валюты на $1,97 млрд больше, чем продали. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, сообщает БЕЛТА.
За год физические лица купили наличной и безналичной валюты на $10 млрд 223,9 млн в эквиваленте, продали $8 млрд 254,2 млн. Чистая покупка иностранной валюты физлицами составила $1,97 млрд.
Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси купили иностранной валюты на $23 млрд 139,2 млн в эквиваленте, продали $22 млрд 161,3 млн. Чистая покупка - $977,9 млн.
Нерезиденты Беларуси купили валюты на $263,6 млн в эквиваленте, продали $860,3 млн. Чистая продажа составила $596,7 млн.-0-