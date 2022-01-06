Белорусы в 2021 году продали на $53,4 млн валюты больше, чем купили

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2021 году физические лица продали наличной и безналичной иностранной валюты на $53,4 млн больше, чем купили. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, сообщает БЕЛТА.

В декабре 2021 года население выступило в роли чистого продавца иностранной валюты шестой месяц подряд, продав на чистой основе $31,5 млн. Общий объем купленной физлицами наличной и безналичной иностранной валюты за весь прошлый год составил $10,853 млрд, проданной - $10,907 млрд.

Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси по итогам 2021 года также выступали в роли чистых продавцов иностранной валюты. Исходя из данных Национального банка, предприятия за весь год продали на $678,9 млн валюты в эквиваленте больше, чем купили. При этом в декабре чистая покупка предприятиями иностранной валюты составила $83,5 млн.

Общий объем купленной юрлицами иностранной валюты в прошлом году составил $26,580 млрд, проданной - $27,259 млрд.-0-

Смотрите лучшие курсы валют в обменных пунктах