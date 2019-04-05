Белорусы в I квартале продали валюты больше, чем купили

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы в январе-марте 2019 года продали валюты больше, чем купили. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, сообщает БЕЛТА.

В январе-марте физические лица продали наличной и безналичной валюты на $2,059 млрд в эквиваленте, купили - $2,017 млрд. Чистая продажа инвалюты физлицами составила $41,3 млн.

Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси продали иностранной валюты на $4,798 млрд в эквиваленте, купили - $4,759 млрд.

Нерезиденты Беларуси за январь-март продали валюты на $191,3 млн в эквиваленте, купили - $37,9 млн.-0-