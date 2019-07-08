Белорусы в I полугодии продали валюты на $322 млн больше, чем купили

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы в первом полугодии 2019 года продали валюты на $322 млн больше, чем купили. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, сообщает БЕЛТА.

За шесть месяцев физические лица продали наличной и безналичной валюты на $4 млрд 521 млн в эквиваленте, купили - $4 млрд 198,6 млн. Чистая продажа инвалюты физлицами составила $322,4 млн.

Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси продали иностранной валюты более чем на $10 млрд 260 млн в эквиваленте, купили более чем на $10 млрд 132 млн.

Нерезиденты Беларуси за первое полугодие продали валюты на $404,7 млн в эквиваленте, купили - $91,9 млн.-0-