7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы в январе - апреле купили валюты на $521,7 млн больше, чем продали. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, сообщает БЕЛТА.

За четыре месяца этого года физические лица купили наличной и безналичной валюты на $3,3 млрд в эквиваленте, продали - $2 млрд 778,3 млн. Чистая покупка инвалюты физлицами составила $521,7 млн.

Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси купили иностранной валюты на $7 млрд 639,5 млн в эквиваленте, продали - $6 млрд 878,9 млн.

Нерезиденты Беларуси купили валюты на $120,6 млн в эквиваленте, продали - $310,2 млн.-0-