Белорусы в январе-апреле продали валюты больше, чем купили

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы в январе-апреле 2019 года продали валюты больше, чем купили. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, сообщает БЕЛТА.

В январе-апреле физические лица продали наличной и безналичной валюты более чем на $2,896 млрд в эквиваленте, купили - $2,756 млрд. Чистая продажа инвалюты физлицами составила $140,1 млн.

Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси продали иностранной валюты на $6,766 млрд в эквиваленте, купили - $6,601 млрд.

Нерезиденты Беларуси за январь-апрель продали валюты на $254,7 млн в эквиваленте, купили - $54,4 млн.-0-