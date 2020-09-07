Белорусы в январе-августе купили валюты больше, чем продали

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы в январе-августе купили валюты на $1,496 млрд больше, чем продали. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, сообщает БЕЛТА.

За восемь месяцев этого года физические лица купили наличной и безналичной валюты на $6,873 млрд в эквиваленте, продали - $5,377 млрд. Чистая покупка инвалюты физлицами составила $1,496 млрд.

Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси купили иностранной валюты на $15,383 млрд в эквиваленте, продали - $13,985 млрд.

Нерезиденты Беларуси купили валюты на $176 млн в эквиваленте, продали - $531,8 млн.-0-