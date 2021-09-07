7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы в январе - августе купили валюты на $316 млн больше, чем продали. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, сообщает БЕЛТА.

За январь - август физические лица купили наличной и безналичной валюты на $7 млрд 116 млн в эквиваленте, продали $6 млрд 800 млн. Чистая покупка иностранной валюты физлицами составила $316 млн.

Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси купили иностранной валюты на $16 млрд 750,5 млн в эквиваленте, продали $17 млрд 487,7 млн. Чистая продажа - $737,2 млн.

Нерезиденты Беларуси купили валюты на $282,3 млн в эквиваленте, продали $638,6 млн. Чистая продажа составила $356,3 млн.-0-

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