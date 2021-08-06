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Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы в январе - июле купили валюты на $410,7 млн больше, чем продали. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, сообщает БЕЛТА.
За январь - июль физические лица купили наличной и безналичной валюты на $6 млрд 200,8 млн в эквиваленте, продали $5 млрд 790,1 млн. Чистая покупка иностранной валюты физлицами составила $410,7 млн.
Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси купили иностранной валюты на $14 млрд 610,3 млн в эквиваленте, продали $15 млрд 272,1 млн. Чистая продажа - $661,8 млн.
Нерезиденты Беларуси купили валюты на $247,1 млн в эквиваленте, продали $559,2 млн. Чистая продажа составила $312,1 млн.-0-