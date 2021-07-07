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7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы в январе - июне купили валюты на $457,8 млн больше, чем продали. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, сообщает БЕЛТА.
За январь - июнь физические лица купили наличной и безналичной валюты на $5 млрд 308,7 млн в эквиваленте, продали $4 млрд 850,9 млн. Чистая покупка иностранной валюты физлицами составила $457,8 млн.
Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси купили иностранной валюты на $12 млрд 480,6 млн в эквиваленте, продали $12 млрд 806,5 млн. Чистая продажа - $325,9 млн.
Нерезиденты Беларуси купили валюты на $208,2 млн в эквиваленте, продали $465,7 млн. Чистая продажа составила $257,6 млн.-0-