5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы в январе купили валюты на $154 млн больше, чем продали. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, сообщает БЕЛТА.

За январь физические лица купили наличной и безналичной валюты на $766,8 млн в эквиваленте, продали $612,6 млн. Чистая покупка иностранной валюты физлицами составила $154,3 млн.

Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси купили иностранной валюты на $1 млрд 877,8 млн в эквиваленте, продали $1 млрд 926,7 млн. Чистая продажа - $48,9 млн.

Нерезиденты Беларуси купили валюты на $12,1 млн в эквиваленте, продали $81 млн. Чистая продажа составила $68,9 млн.-0-

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