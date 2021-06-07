7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы в январе - мае купили валюты на $426,7 млн больше, чем продали. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, сообщает БЕЛТА.

За январь - май физические лица купили наличной и безналичной валюты на $4 млрд 368 млн в эквиваленте, продали $3 млрд 941 млн. Чистая покупка иностранной валюты физлицами составила $426,7 млн.

Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси купили иностранной валюты на $10 млрд 138 млн в эквиваленте, продали $10 млрд 574 млн. Чистая продажа - $436,3 млн.

Нерезиденты Беларуси купили валюты на $154,3 млн в эквиваленте, продали $406,8 млн. Чистая продажа составила $252,5 млн.-0-

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