Белорусы в январе-ноябре купили валюты на $1,74 млрд больше, чем продали

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы в январе - ноябре 2020 года купили валюты на $1,74 млрд больше, чем продали. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, сообщает БЕЛТА.

За одиннадцать месяцев физические лица купили наличной и безналичной валюты на $9 млрд 205 млн в эквиваленте, продали $7 млрд 466,2 млн. Чистая покупка иностранной валюты физлицами составила $1,74 млрд.

Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси купили иностранной валюты на $20 млрд 901,3 млн в эквиваленте, продали $19 млрд 955 млн. Чистая покупка - $946,4 млн.

Нерезиденты Беларуси купили валюты на $242,1 млн в эквиваленте, продали $788,3 млн. Чистая продажа составила $546,2 млн.-0-