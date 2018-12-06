6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы в январе-ноябре продали валюты больше, чем купили. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, сообщает БЕЛТА.
За одиннадцать месяцев население продало наличной и безналичной валюты на $8,382 млрд в эквиваленте, купило $7,245 млрд. Чистая продажа инвалюты физлицами составила почти $1,137 млрд.
Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси в январе-ноябре продали иностранной валюты на $18,087 млрд в эквиваленте, купили $18,731 млрд.
Нерезиденты Беларуси за одиннадцать месяцев продали валюты на $560,4 млн в эквиваленте, купили - $112,7 млн.-0-
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