6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы в январе-ноябре продали валюты больше, чем купили. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, сообщает БЕЛТА.

За одиннадцать месяцев население продало наличной и безналичной валюты на $8,382 млрд в эквиваленте, купило $7,245 млрд. Чистая продажа инвалюты физлицами составила почти $1,137 млрд.

Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси в январе-ноябре продали иностранной валюты на $18,087 млрд в эквиваленте, купили $18,731 млрд.

Нерезиденты Беларуси за одиннадцать месяцев продали валюты на $560,4 млн в эквиваленте, купили - $112,7 млн.-0-