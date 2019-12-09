Белорусы в январе-ноябре продали валюты на $640,8 млн больше, чем купили

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9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы в январе-ноябре 2019 года продали валюты на $640,8 млн больше, чем купили. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, сообщает БЕЛТА.
За 11 месяцев физические лица продали наличной и безналичной валюты на $8 млрд 877,1 млн в эквиваленте, купили - $8 млрд 236,3 млн. Чистая продажа инвалюты физлицами составила $640,8 млн.
Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси продали иностранной валюты на $20 млрд 64,5 млн в эквиваленте, купили на $19 млрд 385,1 млн.
Нерезиденты Беларуси за январь-ноябрь продали валюты на $843,2 млн в эквиваленте, купили - $301 млн.-0-