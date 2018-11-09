9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы в январе-октябре продали валюты больше, чем купили. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, сообщает БЕЛТА.

За десять месяцев население продало наличной и безналичной валюты на $7,656 млрд в эквиваленте, купило $6,53 млрд. Чистая продажа инвалюты физлицами составила $1,126 млрд.

Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси в январе-октябре продали иностранной валюты на $16,445 млрд в эквиваленте, купили $16,995 млрд.

Нерезиденты Беларуси за десять месяцев продали валюты на $488,9 млн в эквиваленте, купили - $104,9 млн.-0-