Белорусы в январе-октябре продали валюты на $638,3 млн больше, чем купили

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы в январе-октябре 2019 года продали валюты на $638,3 млн больше, чем купили. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, сообщает БЕЛТА.

За десять месяцев физические лица продали наличной и безналичной валюты на $8 млрд 87,5 млн в эквиваленте, купили - $7 млрд 449,2 млн. Чистая продажа инвалюты физлицами составила $638,3 млн.

Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси продали иностранной валюты на $18 млрд 274 млн в эквиваленте, купили на $17 млрд 555 млн.

Нерезиденты Беларуси за январь-октябрь продали валюты на $757,5 млн в эквиваленте, купили - $264,4 млн.-0-