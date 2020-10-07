Белорусы в январе-сентябре купили валюты на $1,55 млрд больше, чем продали

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Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы в январе-сентябре 2020 года купили валюты на $1,55 млрд больше, чем продали. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, сообщает БЕЛТА.
За девять месяцев физические лица купили наличной и безналичной валюты на $7 млрд 613,7 млн в эквиваленте, продали - $6 млрд 63,2 млн. Чистая покупка иностранной валюты физлицами составила $1,55 млрд.
Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси купили иностранной валюты на $17 млрд 284,9 млн в эквиваленте, продали - $15 млрд 860,3 млн. Чистая покупка - $1 млрд 348,6 млн.
Нерезиденты Беларуси купили валюты на $196,2 млн в эквиваленте, продали - $603,7 млн. Чистая продажа составила $407,5 млн.-0-