Белозеров: БЖД - важнейший партнер для стран СНГ в развитии евроазиатских транспортных связей

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор - председатель правления РЖД Олег Белозеров во время 71-го заседания Совета по железнодорожному транспорту государств СНГ отметил важную роль Белорусской железной дороги в развитии евроазиатских транспортных связей, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время заседания

По словам Олега Белозерова, сегодня БЖД - хорошо развитая транспортная система, эксплуатационная длина которой составляет 5,5 тыс. км и которая находится на перекрестке основных транспортных маршрутов, связывающих Европу, Россию, Среднюю Азию, Китай, регионы Северного и Балтийского морей.

"Белорусская железная дорога - важнейший партнер для всех членов совета в развитии евроазиатских транспортных связей, значение которых возрастает", - отметил гендиректор - председатель правления РЖД. В этой связи, добавил он, особенно приятно впервые приветствовать на заседании совета представителей железных дорог Монголии и Турции. "Во время заседания совета коллеги составят полное представление о важности его работы и будут рассматривать вопрос о полноформатном участии в его деятельности", - высказал уверенность Олег Белозеров.

15-16 октября в Минске проходит 71-е заседание Совета по железнодорожному транспорту государств СНГ. Рассматриваются вопросы, определяющие координацию действий железных дорог Содружества по организации международных перевозок пассажиров и грузов, совместному использованию парка грузовых вагонов и контейнеров, ведению взаиморасчетов за перевозки и оказанные услуги, а также по разработке единых нормативных документов. Планируются двусторонние встречи руководителей железнодорожных администраций.

Совет по железнодорожному транспорту государств Содружества и его исполнительный орган - дирекция совета - были созданы 14 февраля 1992 года для обеспечения устойчивых экономических связей стран СНГ. В число основных задач совета входят координация работы железнодорожного транспорта на межгосударственном уровне и выработка согласованных принципов его деятельности, организация совместной эксплуатации грузовых вагонов и контейнеров.-0-

Фото Рамиля Насибулина