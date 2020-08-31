"Белресурсы" 7 месяцев показывают рост основных показателей эффективности

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Холдинг "Белресурсы" за семь месяцев сохранил и укрепил положительную динамику основных показателей эффективности, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

"Так, рентабельность продаж за январь - июль превысила показатель аналогичного периода прошлого года на 0,31%. Прибыли от реализации получено в 1,2 раза больше, чем за соответствующий период 2019 года", - рассказали в пресс-службе. Организации холдинга получили чистой прибыли в 1,6 раза больше прошлогоднего, что позволяет успешно реализовывать программы их производственного и социального развития.

Как отметили в комитете, традиционно общества холдинга "Белресурсы" не имеют задолженностей по платежам в бюджет и выплачивают зарплату сотрудникам в установленные сроки.

Холдинг "Белресурсы" создан в 2014 году. Он включает 16 крупных оптовых и промышленных организаций, основными видами деятельности которых являются оптовая и розничная торговля металлопродукцией, химической продукцией, резино-техническими изделиями, строительными материалами, выпуск продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления, изделий из пластмасс, пленки, синтетических моющих средств, картонной упаковки. Общая численность работников холдинга - более 2,5 тыс.-0-