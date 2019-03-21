"Белресурсы" в 2018 году экспортировали стеклобоя на $3,7 млн

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГО "Белресурсы" в 2018 году выполнило все заявки отечественных стеклоперерабатывающих предприятий на поставку стеклобоя и заработало на его экспорте $3,7 млн, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госкомимущества.

Всего на производственном участке сортировки смешанного стеклобоя ГО "Белресурсы" - управляющая компания холдинга "Белресурсы" в 2018 году отсортировано 91,3 тыс. т сырья. Из них 24,7 тыс. т поставлено на внутренний рынок, остальное реализовано на экспорт.

Современное производство сортировки смешанного стеклобоя в Минске, не имеющее аналогов в странах СНГ, введено в эксплуатацию в 2012 году. Оно позволяет выпускать стеклобой, очищенный от посторонних примесей, отсортированный по цветам, являющийся готовым сырьем для производства стеклотары. На первоначальном этапе производство испытывало дефицит сырья из-за несовершенной системы сбора стеклоотходов. Поэтому холдингу пришлось значительные усилия направить на создание эффективной системы сбора отходов.

ГО "Белресурсы" определено одним из государственных заказчиков по поставке (заготовке, сдаче) для республиканских государственных нужд отходов стекла и имеет восемь собственных региональных накопительных площадок - в Барановичах, Бобруйске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Пинске. Объединением заключено 500 договоров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на сбор и поставку смешанного стеклобоя.

В целях увеличения объемов сбора (заготовок) смешанного стеклобоя и более полного вовлечения его в хозяйственный оборот с 1 января 2019 года повышены оптовые цены на закупку смешанного тарного стеклобоя для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 36-50% в зависимости от источника его образования и пункта разгрузки. Для частичного компенсирования дополнительных расходов ГО были незначительно увеличены оптовые цены на сортированный стеклобой, при этом для отечественных стеклоперерабатывающих предприятий они были сохранены. В то же время экспортные цены за 2017-2018 годы увеличены почти на треть.

В настоящее время производство работает с полной загрузкой и отсортировывает порядка 90 тыс. т стеклобоя в год.

Как отметили в пресс-службе Госкомимущества, использование стеклобоя в качестве сырья для стекольной промышленности экономически выгодно: вторсырье обходится дешевле, такое производство на 20% менее энергозатратно и до 15% менее материалоемко. К тому же максимальное извлечение вторичных материальных ресурсов и вовлечение их в хозяйственный оборот - одна из важнейших государственных задач.-0-