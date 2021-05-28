"Белсемена" заложили демонстрационные поля сельхозрастений в каждой области

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканское объединение "Белсемена" совместно с НПЦ НАН Беларуси по земледелию и элитпроизводящими организациями заложили демонстрационные поля сельскохозяйственных растений в каждой области. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал Минсельхозпрода.

Например, в Брестской области такое поле заложено в э/б "Вольно" Барановичского района. На поле посеяно 17 сортов яровых зерновых сельскохозяйственных растений, 13 сортов зернобобовых и 29 гибридов кукурузы, которые включены в Государственный реестр сортов Беларуси, а также перспективные, которые на данный момент проходят государственное сортоиспытание.

"Демонстрационные поля позволят специалистам сельскохозяйственных организаций ознакомиться с новыми сортами и определить дальнейшую сортовую политику, определиться с выбором лучших сортов для последующего их внедрения в производство, учитывая почвенно-климатические условия каждого хозяйства", - пояснили в министерстве.-0-