"Белшина" подписала два договора на поставку каучука для испытаний от производителей

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Белшина" подписало два договора на поставку для испытаний натурального каучука от компаний-производителей сырья, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор предприятия Владимир Карпяк.

По словам гендиректора, до недавнего времени основными поставщиками натурального каучука для ОАО "Белшина" были частные посреднические структуры. Причиной этого была сложная экономическая ситуация предприятия, связанная с отсутствием оборотных средств, невозможностью открытия аккредитива либо внесения предоплаты.

Чтобы переломить ситуацию, к закупкам каучука напрямую у вьетнамских производителей была привлечена государственная организация, которая должна была выступить финансовым оператором и обеспечить полную прозрачность сделок.

"Для индикации цен в 2018 году проведен открытый конкурс, который подтвердил, что предложение государственного предприятия было лучшим из 13 поступивших предложений. Прямые производители каучука в конкурсе участия не приняли. С учетом дополнительной скидки и предоставляемой госорганизацией отсрочки платежа и был заключен договор на 2019 год, - пояснил Владимир Карпяк. - Цена каучука, поставляемого госпредприятием, является полностью конкурентоспособной, а зачастую и более низкой в сравнении с ценами каучука, приобретаемого основными российскими шинными производителями, что подтверждается данными российских аналитических агентств".

"Опыт поставок каучука в 2019 году показал, что работа с госпредприятием является гарантом обеспечения надежности поставок, открытости сделок. Полностью исполняются контрактные обязательства, дополнительно обеспечено увеличение отсрочки платежа до 60 дней в сложное для ОАО "Белшина" время", - добавил гендиректор.

Вместе с тем ОАО "Белшина" предпринимает действия по закупке каучука у производителей. Проведены прямые переговоры с рядом вьетнамских и таиландских производителей, и в сентябре 2019 года подписаны два договора на поставку для испытаний натурального каучука от компаний-производителей сырья. По словам Владимира Карпяка, в случае подтверждения качества продукта и достижения договоренностей о приемлемой цене "Белшина" выйдет на прямые договоры непосредственно с производителями каучука.-0-