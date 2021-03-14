Бельский: цифровая валюта - скорее спекулятивный ресурс, чем направление для инвестиций

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биткойны и прочая цифровая валюта являются скорее спекулятивным ресурсом, поэтому государству невыгодно непосредственно инвестировать в эту деятельность. Такое мнение высказал в эфире телеканала СТВ помощник Президента по вопросам развития финансово-кредитной системы Валерий Бельский, сообщает БЕЛТА.

"Государство создает самые лучшие условия для развития любого бизнеса в стране. В том числе можно осуществлять деятельность именно в этой сфере, - сказал Валерий Бельский. - Но не думаю, что государству выгодно непосредственно инвестировать в эту работу. Как показал опыт даже за прошлый год, никакой стабильности в ожиданиях и реальной стоимости этого цифрового актива нет. Это спекулятивный ресурс, который сегодня может стоить $6 тыс., например, за одну цифровую монету и может стоить $50 и более. Это ресурс для спекулянтов скорее, а не для людей, которые строили бы на этом серьезный бизнес и долгосрочную стратегию".

Он отметил, что даже в Беларуси есть спекулянты, которые зарабатывают на цифровой валюте, есть соответствующая биржа, которая довольно активно проводит торги, выступая посредником обмена цифровых денег на реальные и наоборот.-0-