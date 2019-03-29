Белстат назвал ТОП-5 товаров для экспорта в Россию

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молоко и молочная продукция, грузовые автомобили, мясо и мясные субпродукты, тракторы и седельные тягачи, части и принадлежности для автомобилей и тракторов составили основу белорусского экспорта в Россию. Об этом свидетельствуют данные статистического обзора ко Дню единения народов Беларуси и России, который опубликован на сайте Национального статистического комитета.

Россия является основным торговым партнером Беларуси. По сравнению с 1996 годом объем внешней торговли товарами с этой страной увеличился в 5,4 раза и в 2018 году составил $35,5 млрд.

На Российскую Федерацию приходится 38,4% общего объема экспорта, 58,9% импорта. В прошлом году на российский рынок экспортировано товаров на сумму $12,9 млрд - в 4,3 раза больше, чем в 1996 году. Импорт товаров увеличился в 6,4 раза до $22,6 млрд. Кроме молочной и мясной продукции, грузовых автомобилей, тракторов и седельных тягачей, на российский рынок поставлялась мебель, пластмассовая тара, лекарственные средства, готовая или консервированная рыба, икра, изолированные провода, кабели.

День единения народов Беларуси и России отмечается 2 апреля. В этот день в 1996 году президенты России и Беларуси в Москве подписали Договор об образовании сообщества Беларуси и России, положивший начало созданию Союзного государства.

В импорте преобладают нефть, природный и сжиженный газ, черные металлы и изделия из них, нефтепродукты, легковые автомобили, электрические двигатели и генераторы.

Среди организаций с долей иностранного капитала, действующих на территории страны, лидируют организации с российскими инвестициями. Количество таких организаций на конец 2018 года составило почти 2,5 тыс.

На начало 2018/19 учебного года в учреждениях среднего специального образования Беларуси обучались 342 гражданина РФ (40,9% от общего числа обучающихся иностранцев), в вузах - 1444 студента и магистранта из России (8,7% от общего числа).

Среди граждан России особой популярностью пользуются белорусские санатории и оздоровительные базы. В них 2018 году отдохнули около 197 тыс. россиян (114,2% к уровню 2017 года).-0-