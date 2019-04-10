10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белстат рассказал, что больше всего подешевело и подорожало в марте. Наиболее заметно снизились цены на свежие огурцы и виноград, среди подорожавших позиций в лидерах свежая белокочанная капуста и репчатый лук, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального статистического комитета.

Среди продуктов питания больше всего подешевели свежие огурцы (на 22,88%), виноград (на 6,87%), соленая сельдь (на 3,31%), куриные яйца (на 3,22%). Свежая белокочанная капуста подорожала на 55,05%, репчатый лук - на 15,81%, бананы - на 8,75%, пшенная крупа - на 8,29%. В целом продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 0,4%. Табачные изделия стали дороже на 0,21%, алкогольные напитки - на 0,05%.

Одежда подешевела на 0,11%, обувь подорожала на 1,98%. Топливо и горюче-смазочные материалы поднялись в цене на 2,61%.

Среди услуг больше всего подешевело страхование легкового автотранспорта - на 1,59%. На 1,9% стали дороже билеты в музеи. На 1,5% подорожали услуги пассажирского транспорта в автомобильном междугородном сообщении, на 1,3% - услуги по ремонту обуви, на 1,1% - услуги по ремонту жилья, на 0,8% - услуги прачечных и парикмахерских.

Как сообщалось, инфляция в Беларуси в марте составила 0,4%.-0-