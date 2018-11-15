15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белстат рассказал, что больше всего подешевело и подорожало в октябре, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные комитета.

Среди продуктов питания заметнее всего подешевели бананы (на 13,78%), яблоки (на 13,2%) и цитрусовые (на 12,2%). На 9,42% дешевле стала свекла, на 5,7% - морковь. В среднем же фрукты подешевели на 7,08%, овощи подорожали на 19,31%.

Лидеры в рейтинге подорожавших товаров - свежие огурцы (83,02%), свежие помидоры (51,39%), виноград (19,27%), сладкий перец (16,95%). Стали дороже пшенная и гречневая крупы - на 7,43% и 4,68% соответственно. Яйцо куриное подорожало на 5,86%. Из мясных продуктов наиболее заметный рост отмечен на рагу из свинины (7,86%), а также фарш (3,58%).

Одежда подорожала на 0,47%, обувь стала дешевле на 3,89%. Мебель прибавила в цене на 0,98%, медикаменты - на 0,028%.

Что касается услуг, то в среднем они подешевели на 0,28%. В частности, горячее водоснабжение - на 5,04%, услуги железнодорожного транспорта в международном сообщении - на 5,77%, услуги воздушного транспорта - на 4,6%.

Табачные изделия стали дороже на 0,21%, алкогольные напитки - на 0,75%.

Бензин и прочие виды топлива выросли в цене на 2,6%.

Инфляция в Беларуси в октябре составила 0,5%.-0-