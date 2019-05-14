Белстат: в апреле больше всего подешевели огурцы и перец, подорожали - капуста и лук

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В апреле больше всего подешевели свежие огурцы и сладкий перец, подорожали - свежая белокочанная капуста и репчатый лук, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального статистического комитета.

Среди продуктов питания больше всего подешевели свежие огурцы (на 23,92%), сладкий перец (на 11,23%), груши (на 7,37%). Свежая белокочанная капуста поднялась в цене на 22,59%, репчатый лук - на 18,5%, эти две позиции были в лидерах подорожавших продуктов и в марте. Выросли цены и на другие овощи: свежие помидоры (12,67%), морковь (11,51%), картофель (6,07%).

Обеды в столовых подорожали на 3,46%, в ресторанах и кафе - на 1,07%, поесть в общепите быстрого обслуживания стало дороже на 0,41%.

Табачные изделия стали дороже на 0,05%, алкогольные напитки - на 0,65%.

Цены на непродовольственные товары выросли на 0,08%. Одежда подешевела на 0,43%, обувь - на 1,38%, мебель - на 0,47%. Топливо и горюче-смазочные материалы поднялись в цене на 2,53%.

Среди услуг больше всего подешевели ритуальные (на 5,7%), услуги воздушного транспорта (на 3,35%). Плата за автостоянку выросла на 2,11%. В целом услуги подешевели на 0,24%.

Как сообщалось, инфляция в Беларуси в апреле составила 0,04%.-0-