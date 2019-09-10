Белстат: в августе больше всего подорожали яблоки и огурцы, подешевели - помидоры и морковь

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В августе больше всего подорожали яблоки, огурцы и услуги дошкольных учреждений, подешевели - помидоры и морковь, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального статистического комитета.

Среди продуктов питания больше всего подешевели помидоры (на 57,43%), морковь (на 36,34%), виноград (на 31,56%), сладкий перец (на 29,45%), картофель (на 26,79%), репчатый лук (на 19,67%), свекла (на 19,22%), бананы (на 13,74%). Подорожали яблоки (на 11,28%), свежие огурцы (на 9,75%), чеснок (на 5,51%), куриные яйца (на 4,6%), куры (на 4,28%), пшенная крупа (на 4,12%), соленая сельдь (на 3,67%), рассольный сыр (на 3,41%). Овощи стали дешевле на 26,29%, фрукты - на 4,89%. В целом продукты питания и безалкогольные напитки подешевели на 0,82%.

Табачные изделия стали дороже на 0,47%, алкогольные напитки - на 0,44%.

Одежда подорожала на 0,76%, обувь подешевела на 0,95%. При этом женские демисезонные сапоги на высоком каблуке подорожали на 4,35%, мужские куртки из плащевой ткани - на 3,89%. Женские летние кожаные туфли стали дешевле на 8,87%, мужские босоножки, сандалеты из натуральной или искусственной кожи - на 6,17%, детские девичьи туфли - на 5,77%, детские демисезонные кожаные ботинки, туфли - на 4,97%.

Что касается услуг, то в среднем они подорожали на 0,29%. Больше всего подорожали услуги дошкольных учреждений (на 9,96%), банков (на 4,38%), по установке межкомнатных дверей (на 3,77%). Подешевели услуги концертных организаций (на 2,31%), санитарно-оздоровительные услуги (на 2,17%), услуги железнодорожного пассажирского транспорта в международном сообщении (на 1,82%).

Как сообщалось, дефляция в Беларуси в июле составила 0,2%.-0-