Белстат: в экономике в IV квартале было занято 66,9% населения в возрасте 15-74 лет

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В IV квартале 2021 года уровень занятости населения Беларуси составил 66,9%, уровень безработицы (в соответствии с методологией Международной организации труда) - 3,8% от численности рабочей силы. Таковы данные выборочного обследования домашних хозяйств по проблемам занятости населения, проведенного Белстатом, сообщает БЕЛТА.

В III квартале минувшего года уровень занятости составлял 68,2%, безработицы - 3,7%. А в IV квартале 2020 года эти показатели были 67,9% и 4,1% соответственно.

Уровень занятости населения представляет собой отношение численности занятого населения к численности населения в возрасте 15-74 лет.

Выборочное обследование проводится в соответствии с методологией МОТ ежеквартально. Оно дает информацию о численности рабочей силы, занятых, безработных, а также лицах, не входящих в состав рабочей силы, - по полу, возрасту, уровню образования и другим демографическим и социально-экономическим характеристикам.

Опрашивают жителей всех областей и Минска по выборочному методу - всего 0,8% от общего числа домохозяйств страны. Впоследствии итоги распространяются на всю численность населения в обследуемом возрасте.

В Белстате пояснили, в чем отличие такого метода от текущей оценки, получаемой на основании форм государственных статистических наблюдений, данных обследования, административных данных. Учет занятого населения при проведении выборочного обследования осуществляется по месту проживания, а не по месту работы. То есть уже учитываются люди, которые при текущей оценке могли отсутствовать на рабочем месте в связи с отпуском по беременности и родам и по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, также военнослужащие срочной службы, лица, работающие за пределами республики.-0-