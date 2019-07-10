Белстат: в июне больше всего подешевели капуста и огурцы, в лидерах подорожания - картофель

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В июне больше всего подешевели капуста и огурцы, в лидерах подорожания - картофель, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального статистического комитета.

Среди продуктов питания ощутимее всего подешевели свежая белокочанная капуста (на 55,65%), свежие огурцы (на 45,49%). Цена снизилась и на свежие помидоры, сладкий перец, репчатый лук. В целом овощи подешевели на 26,85%. Подорожали картофель (на 54,99%), свекла (на 22,54%), морковь (на 13,75%) и виноград (на 11,01%).

В целом продукты питания и безалкогольные напитки подешевели на 0,62%. Табачные изделия стали дороже на 0,38%, алкогольные напитки - на 1,2%. Одежда подешевела на 0,13%, обувь подорожала на 0,24%.

Услуги в среднем подорожали на 0,42%. Больше всего выросли в цене услуги дошкольных учреждений (на 9,69%), пассажирского транспорта международного сообщения (на 6,96%), услуги санаториев (на 5,75%). Аренда однокомнатной квартиры у физлиц подешевела на 0,82%.

В июне в Беларуси зафиксирована дефляция 0,1%.-0-