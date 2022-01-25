"Белтаможсервис" будет сотрудничать с китайской транспортной компанией

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белтаможсервис" и китайская международная транспортная компания Taitong International Transport Co., Ltd подписали соглашение о партнерстве и стратегическом сотрудничестве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского предприятия.
Целью соглашения является развитие транспортной привлекательности перевозок между Беларусью и КНР. Согласно документу, взаимодействие компаний будет включать логистическое обслуживание на территории Беларуси, услуги таможенной очистки, белорусско-китайские железнодорожные перевозки, содействовать стыковке таможенных служб двух стран.
Как отметила первый заместитель генерального директора РУП "Белтаможсервис" Елена Скрипчик, реализация соглашения послужит увеличению объемов торговли между сторонами, будет содействовать развитию экспортных, импортных и транзитных перевозок, привлечет новые грузопотоки, позволит оптимизировать совершение таможенных операций, обеспечит увеличение доступности и качества транспортных услуг.
"Белтаможсервис" и Taitong International Transport Co., Ltd в процессе реализации соглашения будут стремиться к поиску наиболее эффективных вариантов транспортировки грузов и оптимальных решений в звене логистики с использованием потенциала, инфраструктуры и знаний сторон.
РУП "Белтаможсервис" является национальным логистическим оператором, крупным экспортером товаров белорусских производителей, торговым трейдером, биржевым брокером на Белорусской универсальной товарной бирже. Предприятие выступает связующим звеном между иностранными покупателями и белорусскими производителями продукции для оказания полного комплекса услуг по экспорту товаров.
Taitong International Transport Co., Ltd - крупное транспортное предприятие китайской провинции Хэбэй, специализирующееся на грузовых перевозках, складировании. Занимается автомобильными, железнодорожными, морскими, воздушными перевозками. 26 апреля 2016 года компания успешно открыла "Международный грузовой поезд Хэбэй-Европа".-0-