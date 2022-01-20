"Белтаможсервис" и Агентство внешнеэкономической деятельности подписали соглашение о сотрудничестве

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белтаможсервис" и ОАО "Агентство внешнеэкономической деятельности" подписали соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве, сообщили БЕЛТА в "Белтаможсервисе".

"Основными целями соглашения являются развитие внешнеэкономической деятельности, торговой и транспортной привлекательности между странами Европейского союза, Беларусью и Китайской Народной Республикой посредством использования возможностей и инфраструктуры сторон. Оно направлено на увеличение объемов экспортируемых товаров, содействие развитию экспортных перевозок железнодорожным, автомобильным и морским транспортом, увеличение перевозок автомобильным транспортом по территории нашей страны, а также возрастание грузопотоков сторон по маршруту Беларусь - КНР и иные страны. Стороны будут стремиться к выходу на новые рынки сбыта продукции, обеспечению доступности и качества транспортных услуг путем снижения затрат и внедрения новейших технологий", - рассказали в "Белтаможсервисе".

Немаловажным аспектом данного документа являются намерения компаний продвигать белорусские товары (работы, услуги) на международных торговых онлайн-площадках. Также в планах организация совместных мероприятий, целью которых станет повышение эффективности внешнеэкономической деятельности, в том числе оказываемых услуг, касающихся реализации продукции, ее транспортировки и рекламирования, а также услуг на выставках и конференциях.

Кроме того, стороны намерены вести активную работу по привлечению дополнительных товаров (работ, услуг) путем поиска наиболее эффективных и оптимальных решений в сфере логистики и внешней торговли.

РУП "Белтаможсервис" - крупнейший логистический оператор Беларуси. Сегодня предприятие предоставляет пакеты решений для бизнеса - от консультирования по вопросам внешнеэкономической деятельности, получения разрешительных документов, классификации товаров, организации доставки сырья и комплектующих, их таможенного оформления до разработки логистических маршрутов по экспорту готовой продукции и сопровождения грузов в любую точку планеты. С 2016 года "Белтаможсервис" активно развивает проекты в рамках инициативы "Пояс и путь" по перевозке грузов железнодорожным транспортом в составе организованных контейнерных поездов, являясь одновременно грузополучателем и грузоотправителем, сооператором и экспедитором.

ОАО "Агентство внешнеэкономической деятельности" было создано в соответствии с постановлением Совета Министров №284 от 22 мая 2021 года, согласно которому обеспечивается комплексная система поддержки экспорта и импорта. Данная система - это организованная совокупность информационных ресурсов и технологий, ведущих сбор, обработку, хранение, систематизацию, актуализацию и распространение внешнеторговой информации; взаимодействие субъектов хозяйствования Беларуси, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, и национальных институтов поддержки экспорта; повышение эффективности использования финансовых и нефинансовых инструментов поддержки участников ВЭД, расширение доступа к механизмам такой поддержки.-0-