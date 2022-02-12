12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белтаможсервис" и "Белгосстрах" подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили генеральный директор "Белтаможсервиса" Вадим Бабарикин и генеральный директор "Белгосстраха" Сергей Якубицкий, сообщили БЕЛТА в "Белтаможсервисе".

Основная цель соглашения - содействовать наращиванию потенциала сторон и реализации инновационных подходов к бизнесу. Стороны будут взаимодействовать в страховании рисков клиентов, партнеров и работников в транспортно-логистической деятельности, обмениваться опытом и информацией, проводить совместные рекламные кампании. Документ также предусматривает возможность разработки и внедрения новых условий страхования при необходимости.

"Белтаможсервис" - крупнейший логистический оператор Беларуси. Сегодня предприятие предоставляет пакеты решений для бизнеса - от консультирования по вопросам внешнеэкономической деятельности, получения разрешительных документов, классификации товаров, организации доставки сырья и комплектующих, их таможенного оформления до разработки логистических маршрутов по экспорту готовой продукции и сопровождения грузов в любую точку планеты. "Белтаможсервис" располагает 9 ТЛЦ, 14 складами временного хранения, 10 складами общего пользования, 12 таможенными складами и одним свободным складом. Предприятие имеет собственный малотоннажный и большегрузный автотранспорт класса Евро-6, располагает собственными подъездными путями.

Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие "Белгосстрах" - крупнейшая страховая организация Беларуси. Предприятие имеет 8 филиалов и 111 представительств по всей стране. Кроме того, страховыми агентами "Белгосстраха" являются ряд организаций и предприятий страны. Таким образом, действующая сеть продаж страховых услуг предприятия превышает более 5 тыс. точек по всей стране. Работая как с физическими, так и с юридическими лицами, "Белгосстрах" предоставляет своим клиентам более 100 вариантов услуг по 89 видам добровольного и обязательного страхования.-0-