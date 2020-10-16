"Белтаможсервис" получил сертификат на воздушные перевозки

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белтаможсервис" получило сертификат агентства по обеспечению воздушных перевозок, выданный Департаментом по авиации Министерства транспорта и коммуникаций, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Сертификат удостоверяет тот факт, что РУП "Белтаможсервис" соответствует требованиям авиационных правил "Сертификация деятельности по обеспечению воздушных перевозок" и одобрено в качестве агентства по обеспечению грузовых воздушных перевозок в соответствии с белорусским законодательством.

"Основным преимуществом получения сертификата агентства по обеспечению воздушных перевозок является возможность заключения прямых договорных отношений как с любыми авиакомпаниями, так и с их официальными представителями. Такое сотрудничество в свою очередь позволяет существенно сокращать логистическую цепочку, минуя работу с различного рода экспедиторами", - отметили на предприятии.

В настоящее время РУП "Белтаможсервис" является официальным агентом авиакомпании "Белавиа" и имеет возможность получать прямые тарифы на оказание транспортно-экспедиционных услуг авиационным транспортом.-0-