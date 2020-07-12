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Экономика
12 июля 2020, 10:23

"Белтаможсервис" вошел в топ-3 белорусских транспортно-логистических компаний

Фото из архива
Фото из архива

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белтаможсервис" вошло в топ-3 белорусских транспортно-логистических компаний по итогам 2019 года. Такая информация размещена на сайте предприятия, сообщает БЕЛТА.

"Географическое положение Беларуси на перекрестке двух региональных рынков, которое активно использовалось во времена СССР, стало предпосылкой для того, чтобы доля транспортной отрасли в экономике страны стремительно увеличивалась. Трансформация мировой экономики и развитие новых рынков, происходящие в XXI веке, стали новыми вызовами для транспортников страны. Сегодня логистические компании придают серьезный импульс дальнейшему развитию отрасли, и это оказывает положительное влияние на рост национальной экономики", - говорится в сообщении предприятия.

На основании статистической отчетности Министерства транспорта и коммуникаций за 2019 год был сформирован рейтинг белорусских транспортно-логистических компаний. В топ-50 вошли компании, оказывающие логистические и транспортно-экспедиционные услуги, которые предоставили необходимый отчет за 2019 год. Выбор осуществлялся из 1774 организаций, что на 13% больше, чем за 2018-й. Основной критерий - объем оказанных логистических и транспортно-экспедиционных услуг. В тройку лидеров вошли РТЭУП "БТЛЦ" Белорусской железной дороги, ООО "АвантРейл" и РУП "Белтаможсервис".-0-

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