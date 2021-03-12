"Белтаможсервис" возглавил рейтинг эффективности функционирования логистических центров Беларуси

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белтаможсервис" по итогам 2020 года возглавил рейтинг эффективности функционирования логистических центров Беларуси, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Основной критерий рейтинга - соотношение эксплуатируемых складских площадей к объему логистических услуг, оказанных на этих площадях.

На 1 января текущего года в стране работают 58 логистических центров. При этом 11 из них оказывают в основном транспортно-логистические услуги, 17 выполняют оптово-логистические (дистрибуционные, распределительные) функции, остальные сконцентрировали свои усилия на оказании складских услуг и услуг по обработке грузов.

Складами временного хранения, а также таможенными складами на своей территории располагает 21 логистический центр: "Брествнештранс", "Транзит", "Брест-Белтаможсервис", "Белтаможсервис" (Минск), ТЛЦ "Колядичи", "Бремино-Брузги" и др. Субъекты хозяйствования располагают также 13 контейнерными терминалами для обработки контейнеров различных типов.

Из 58 логистических центров 17 имеют государственную форму собственности или свыше 50% доли (акций) государства в уставном фонде. Остальные созданы с участием национальных и иностранных инвесторов (Азербайджан, Бельгия, Германия, Иран, Китай, Литва, Польша, Россия, Украина, Сербия, Турция, Чехия).

Мультимодальными являются 18 логистических центров.

Часть логистических центров в Беларуси либо сдает складские площади (полностью или частично - без определения якорного арендатора) в аренду третьим лицам без оказания им каких-либо услуг, либо организовала на этих площадях хозяйственную деятельность производственного или сервисного характера.-0-