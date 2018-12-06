"Белтаможсервис" закупил 100 платформ для транспортировки товаров в/из Китая

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белтаможсервис" закупил 100 железнодорожных платформ для организации поставок продукции в/из Китая, сообщил начальник управления логистики этого предприятия Вадим Вазюро сегодня журналистам перед II Международной бизнес-встречей, передает корреспондент БЕЛТА.

В настоящее время особое значение для Беларуси приобретает развитие логистической сферы при движении товаров по новому Шелковому пути. Наиболее выгодным способом транспортировки здесь являются железнодорожные перевозки, которые занимают примерно в три раза меньше времени, чем морским путем, отметил Вадим Вазюро.

Чтобы снизить затраты на железнодорожные перевозки по направлению Беларусь-Китай и таким образом сделать их более привлекательными, "Белтаможсервис" закупил 100 железнодорожных платформ. В связи с этим в настоящее время рассматриваются возможности поставки китайской продукции железнодорожным транспортом предприятия. Подвижной состав планируется использовать для отправки в Китай и продукции белорусских производителей. "Мы планируем совместную эксплуатацию платформ с различными экспедиторскими иностранными компаниями, чтобы снизить стоимость перевозок и создать условия для наиболее выгодных тарифов для доставки товаров", - пояснил начальник управления логистики.

По его словам, созданные в Беларуси склады и транспортно-логистические центры могут стать более активной и значимой точкой концентрации товаров, предназначенных для дальнейшей поставки в страны дальнего зарубежья, особенно в Китай. По его словам, на территории страны можно полноценно производить терминальную

обработку, таможенное оформление, загрузку продукции в контейнеры.

РУП "Белтаможсервис" является оператором железнодорожных контейнерных перевозок грузов, следующих из КНР в Беларусь. С октября 2016 года по октябрь 2018-го предприятием было проэкспедировано 228 поездов, в составе которых перевезено 12 тыс. крупнотоннажных контейнеров.

В Минске сегодня проходит II Международная бизнес-встреча, организованная РУП "Белтаможсервис". Одна из основных целей мероприятия - повышение инвестиционного имиджа Беларуси среди стран-партнеров в транспортно-логистической отрасли и формирование новых эффективных каналов взаимодействия для бизнеса и крупнейших национальных перевозчиков на примере деятельности предприятия-организатора и его опыта международного сотрудничества.-0-