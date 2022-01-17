"Белтелеком" получил право оказывать услуги сотовой связи

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белтелеком" с 17 января 2022 года получило право оказывать услуги сотовой подвижной электросвязи. Министерство связи и информатизации внесло соответствующие изменения в лицензию в области связи, выданную данному предприятию, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал Минсвязи.

"Выход на рынок услуг сотовой связи будет содействовать дальнейшему успешному развитию "Белтелекома", ускорит решение проблемы "цифрового неравенства" по доступу к современным услугам электросвязи городского и сельского населения, создаст новые возможности для оказания потенциальным абонентам востребованных "конвергентных услуг", когда в одном пакете услуг совмещаются традиционные услуги стационарной связи (телефон, доступ в сеть Интернет, телевидение) и сотовой подвижной электросвязи", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, оказание услуг мобильной связи четвертого поколения "Белтелекомом" будет развиваться в рамках заключенного договора с инфраструктурным оператором сети LTE.-0-