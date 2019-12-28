"Белтелеком" получит акции гродненского провайдера "Гарант"

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белтелеком" передадут акции ОАО "Гродненский областной техноторговый центр "Гарант". Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 26 декабря 2019 года №917, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Гродненский облисполком сначала передаст акции "Гаранта" в собственность государства. Затем до 31 декабря текущего года эти акции от Госкомимущества перейдут в хозяйственное ведение "Белтелекома". Госпакет передадут безвозмездно.

Государственному комитету по имуществу, Министерству связи и информатизации, Гродненскому облисполкому поручено принять меры по реализации постановления.

Основные виды деятельности "Гаранта" - проектирование, строительство, обслуживание и ремонт мультисервисных систем кабельного телевидения, услуги связи по трансляции телевизионных программ, передаче данных, доступу в интернет, телевизионное информационно-рекламное вещание, торговля радиоэлектронной аппаратурой и бытовой техникой.-0-