"Белтопгаз": за вмешательство в работу приборов учета газа в 2020 году взыскано около Br1,9 млн

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. За несанкционированное вмешательство в работу приборов учета газа в 2020 году было взыскано около Br1,9 млн. Об этом сегодня на пресс-конференции "Особенности открытия дачного сезона: вопросы электро- и газоснабжения, применение тарифов на энергоресурсы в садоводческих товариществах" сообщил начальник управления газообеспечения и маркетинга ГПО "Белтопгаз" Владимир Завальников, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Владимира Завальникова, участились факты вмешательства в бытовые приборы учета расхода газа - счетчики. Абоненты срывают пломбы, в результате чего нарушается работа счетного механизма. "За 2020 год обнаружены 184 факта вмешательства в приборы учета газа. Из них 159 - замена пломб самостоятельно, - отметил он. - За прошлый год взыскано около Br1,9 млн за несанкционированное вмешательство в работу приборов учета газа. Хотелось бы попросить пользователей быть внимательнее и не допускать подобного".

Начальник управления также сообщил, что в Беларуси на 1 января 2021 года 1872 садовых товарищества газифицированы сжиженным газом - 50-литровыми баллонными установками. Потребителями являются около 50 тыс. частных лиц. Природным газом газифицированы 449 садовых товариществ - это 10,5 тыс. потребителей.-0-