БелТПП будет заниматься формированием и ведением евразийского реестра промтоваров

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская торгово-промышленная палата будет взаимодействовать от Беларуси с Евразийской экономической комиссией по вопросам формирования и ведения евразийского реестра промышленных товаров государств - членов ЕАЭС. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 29 марта 2021 года №180, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу БелТПП определена уполномоченной организацией Беларуси на взаимодействие с ЕЭК по вопросам формирования и ведения евразийского реестра промышленных товаров государств - членов ЕАЭС в соответствии с правилами определения страны происхождения отдельных видов товаров для государственных (муниципальных) закупок. Государственный комитет по стандартизации назначен верифицирующим органом, осуществляющим последующую проверку содержащихся в актах экспертиз сведений.

БелТПП, унитарные предприятия палаты, их представительства и филиалы будут осуществлять проведение экспертизы выполнения при производстве товара Беларуси условий, производственных и технологических операций, при выполнении которых товар считается происходящим из Беларуси. Порядок осуществления этой экспертизы будет определять Белорусская ТПП по согласованию с Министерством антимонопольного регулирования и торговли. По результатам экспертизы будет оформляться соответствующий акт. Последующую проверку его достоверности и (или) достоверности содержащихся в актах сведений будет проводить Госстандарт.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Сегодня также официально опубликовано постановление правительства от 29 марта 2021 года №178, которым утверждено положение о порядке выдачи заключений о признании промышленного товара совместно произведенным государствами - членами Евразийского экономического союза, признании сопроизводителем. Его действие распространяется на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Беларуси. Этот документ вступает в силу через три месяца после официального опубликования.-0-