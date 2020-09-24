БелТПП дала старт проекту "Академия экспорта"

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская торгово-промышленная палата дала старт уникальному проекту "Академия экспорта", передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель БелТПП Владимир Улахович отметил на открытии бизнес-курса, что в нем примут участие свыше 100 сотрудников отечественных предприятий, директоров, руководителей коммерческих служб, департаментов по развитию экспорта и специалистов. "Важно, что "Академия экспорта" - безвозмездная услуга. В прошлом году более 50% участников бизнес-курса составляли представители предприятий негосударственной формы собственности. Это говорит о том, что для них это важно как дополнительный драйвер развития внешнеэкономической сферы, экспорта. В этом году показатель еще выше - около 70% слушателей являются руководителями частных предприятий", - сообщил он.

Глава палаты рассказал, что в этом году бизнес-курс преобразован в "Академию экспорта", поскольку расширилась тематика образовательных программ. "Раньше это была "Школа экспорта", но по просьбе участников проекта мы переименовали его в академию. Более того, похожие проекты реализуются и в других партнерских палатах, например в Германии. Мы очень серьезно готовились нему, это будет своеобразный экспресс-курс, касающийся таких элементов экспортного процесса, как логистика, таможня, правовая сфера, коммуникация, управление производством и другие. И это все в экспресс-подаче предложим нашим слушателям", - пояснил Владимир Улахович.

Среди лекторов академии - известные бизнес-тренеры, преподаватели профильных дисциплин ведущих вузов страны, белорусские эксперты с богатым практическим опытом внешнеэкономической деятельности.

Кроме того, в рамках проекта в октябре этого года БелТПП приступит к организации курсов по повышению квалификации с выдачей диплома государственного образца для сотрудников, работающих во внешнеэкономической сфере. Будут проводиться также традиционные тематические и страновые семинары, к примеру, как выйти со своей продукцией на рынки стран Африки, Латинской Америки, какие существуют инструменты поддержки экспорта, как развивать инновационный экспорт, как получить различные сертификаты и т.д. "Еще один важный элемент - работа в регионах. В прошлом году мы открыли "Школу экспорта" в 11 промышленных центрах - там, где есть большой промышленный потенциал", - добавил председатель БелТПП.-0-