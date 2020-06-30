БелТПП делает все возможное для укрепления белорусско-итальянских деловых связей - Улахович

30 июня, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. Белорусская торгово-промышленная палата делает все возможное для укрепления белорусско-итальянских деловых связей. Об этом заявил председатель БелТПП Владимир Улахович на онлайн-семинаре "Беларусь - Италия: экономическое сотрудничество во время глобальных вызовов", передает корреспондент БЕЛТА.

"Наша палата - инструмент поддержки и важнейший партнер для представителей белорусского и итальянского бизнеса. БелТПП и ее представительства в Италии - эта система, нацеленная на укрепление и развитие деловых связей двух стран. Очень важно, что между Беларусью и Италией есть и финансовые инструменты поддержки. Это отражает наше желание послать позитивный сигнал бизнесу, что мы все готовы оказывать содействие развитию контактов", - отметил глава палаты.

Владимир Улахович подчеркнул, что ограничительные меры, которые были приняты во многих странах в связи с пандемией, создали огромные сложности для бизнеса. "Тем не менее и в этих непростых условиях все наши площадки делают все возможное для развития экономических и деловых связей. Мы сохраняем намерение развивать отношения и все инструменты поддержки", - сказал он

Председатель БелТПП напомнил, что пять лет назад товарооборот между Беларусью и Италией превышал $2 млрд. "Товарооборот между нашими странами тогда был сбалансирован. И этот показатель - идеал, к которому нам хотелось бы двигаться и стремиться. В прошлом году товарооборот был на уровне $900 млн, но я думаю, что у наших стран есть все шансы достигнуть показателя пятилетней давности, для этого мы располагаем целым рядом возможностей. Надо развивать сотрудничество в таких сферах, как металлообработка, механика, нефтехимия, деревообработка. Партнерам из Италии следует использовать Беларусь как производственную площадку для продвижения совместной продукции на евразийский рынок", - считает Владимир Улахович.-0-