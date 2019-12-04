БелТПП договорилась о сотрудничестве с Мальтийской палатой торговли, предприятий и промышленности

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская торгово-промышленная палата и Мальтийская палата торговли, предприятий и промышленности заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали заместитель председателя БелТПП Сергей Набешко и президент мальтийской палаты Давид Швереб, сообщили БЕЛТА в БелТПП.

"Стороны договорились расширять взаимодействие для продвижения и развития торговых отношений и сотрудничества деловых кругов двух стран, способствовать организации визитов бизнес-делегаций, проведению семинаров, форумов и конференций с участием представителей предприятий Беларуси и Мальты", - отметили в БелТПП.

Будет налажен обмен коммерческими предложениями, информацией о выставках и ярмарках в двух странах и другой информацией в области экономики, торговли, законодательства.

Соглашение о сотрудничестве подписано во время визита на Мальту белорусской делегации во главе с заместителем министра экономики Дмитрием Ярошевичем.-0-