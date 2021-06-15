БелТПП и Академия управления при Президенте Беларуси подписали соглашение о сотрудничестве

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович и ректор Академии управления при Президенте Беларуси Вячеслав Данилович подписали соглашение о сотрудничестве между двумя организациями, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт БелТПП.

Документ подписан в ходе встречи руководителей двух организаций, на которой обсуждались перспективные направления взаимодействия БелТПП и Академии, возможные совместные проекты в области делового образования, информационно-издательской деятельности.

Соглашение предусматривает организацию и проведение в академии совместных учебных занятий, проведение на базе БелТПП выездных занятий и практики студентов и слушателей Академии, совместную подготовку учебных изданий, а также публикацию научных, научно-практических и публицистических материалов, разработку и внедрение образовательных программ в области повышения квалификации руководителей и специалистов экспортно ориентированных предприятий, обмен информацией об основных тенденциях развития мировой экономики, экспортных возможностях, организацию выставок и экспозиций, в том числе разработку их концепций и художественного оформления, коммерциализацию на базе палаты результатов научных исследований академии.

Председатель БелТПП отметил, что подписание соглашения - это первый шаг, создание основы для дальнейшего долгосрочного сотрудничества палаты и академии, объединения потенциала двух организаций для реализации масштабных целей и задач в сфере подготовки кадров и внешнеэкономической деятельности.

"Есть много областей, направлений, по которым мы можем успешно сотрудничать, развивая образовательную инфраструктуру, расширяя международные связи. Уверен, что мы реализуем запланированные проекты и к новому учебному году придем уже с готовыми программами", - подчеркнул Владимир Улахович.

Также председатель Белорусской торгово-промышленной палаты выступил с лекцией о роли БелТПП в продвижении товаров белорусских производителей на внешних рынках перед студентами специальности "государственное управление и экономика" Института управленческих кадров. Владимир Улахович рассказал о деятельности палаты по оказанию практической помощи компаниям в развитии внешнеэкономических связей, а также представил основные направления развития и принципы реализации внешнеторговой политики Беларуси, структуру отечественного экспорта и основные бренды, продвигающие имидж страны за рубежом.-0-

Фото БелТПП